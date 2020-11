Protagonista della serata sicuramente Diego Demme, l'italotedesco che ha siglato il pari in Croazia contro il Rijeka. «Sono molto contento per il gol e per la vittoria. Non era una gara semplice questa sera. Nella prima mezz'ora eravamo messi male in campo, poi ci siamo sciolti e nella ripresa abbiamo giocato il nostro calcio» ha detto l'azzurro.

«Vogliamo vincere anche la prossima in casa, così possiamo guadagnarci la qualificazione ai sedicesimi» ha continuato Demme a Sky Sport. «Concorrenza? Siamo tanti in mezzo al campo, sono contento quando gioco e per questo provo a dare sempre il massimo».

