Napoli, il gol speciale di Olivera: «Per te, non ti dimenticheremo»

Il primo gol con la nuova maglia non si scorda mai, è vero, ma quello segnato da Mathias Olivera a Cremona non è solo il modo di rompere il ghiaccio con il Napoli. Dopo la rete del poker di ieri, il terzino uruguaiano ha infatti subito cercato le telecamere e dedicato il gol alla nonna che era scomparsa a settembre in Uruguay mentre lui era già in Italia: «È per te nonna, non ti dimenticheremo» ha scritto sui social Olivera, che ha sempre dichiarato di essere molto legato ai nonni con cui era cresciuto in Uruguay.