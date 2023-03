Napoli, Gollini corregge il tiro: «Parole fraintese, non ho rancore»

«A Firenze è stata dura per me, avevo perso la passione per il calcio e sono stato male perché mi sono sentito preso in giro, a Napoli ho ritrovato me stesso». Queste le parole di Pierluigi Gollini subito dopo Napoli-Atalanta. Il portiere azzurro ha attaccato duramente i mesi alla fiorentina, poi correggendo il tiro sui social: «Mi spiace se le parole sono state fraintese, purtroppo non sempre le cose vanno come si spera. Ho descritto un mio momento di vita senza rancore verso chi ha creduto in me».