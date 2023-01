Napoli, Gollini già messo fuori squadra: lunedì il passaggio in azzurro

Salvatore Sirigu sarà con il Napoli di Luciano Spalletti domani a Salerno, inserito nell'elenco dei convocati per la sfida degli azzurri contro la Salernitana, ma non sarà così invece per Pierluigi Gollini: il portiere viola è stato escluso dall'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida contro il Torino, segno di mercato inequiocabile per il club toscano che l'ha ormai già messo fuori squadra.

Si attende solo l'ultimo ok delle parti per lo scambio di questo mercato: Gollini è pronto a vestire la maglia del Napoli e sposare il progetto azzurro per diventare il nuovo "numero 12" di Spalletti, strada inversa farà invece Sirigu: il portiere ex Psg e Genoa saluterà Napoli dopo appena sei mesi, trasferendosi in prestito secco a Firenze.