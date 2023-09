Napoli, Gollini ancora ko: lo scatto sui social con la mano fasciata

Non sembra essere un infortunio di poco conto quello che ormai da settimane tiene fuori causa Pierluigi Gollini. Il portiere del Napoli è indisponibile da un mese e sui social ha mostrato la mano destra ancora fasciata con indice e medio bloccati mentre lavora in palestra.

Ieri sera Gollini non ha evitato di restare accanto alla squadra durante la sfida vinta 4-1 contro l'Udinese, ma il rientro in campo non sembra essere troppo vicino.