Napoli, grana Mario Rui: senza rinnovo apre alla cessione

Il viaggio a Castel di Sangro di Mario Giuffredi non ha portato tutti i risultati sperati: per un rinnovo definito - quello di Di Lorenzo fino al 2028 - altri due azzurri invece sono ancora in attesa. Matteo Politano e soprattutto Mario Rui: quella del terzino portoghese sembrava una situazione ormai chiara, un accordo solo da sottoscrivere per allungare il contratto del calciatore dal 2025 al 2026 pur con un ingaggio più ridotto rispetto a quello percepito fin qui di poco superiore ai 2 milioni di euro.

Invece non è stato così: la situazione è ancora in standby, l'agente Giuffredi ha salutato il ritiro di Castel di Sangro in queste ore e prima di andare via ha informato il club che, in caso di offerte a Mario Rui, la cessione sarà presa in considerazione seriamente. La Lazio si era interessata al portoghese fino a qualche settimana fa, ma tutti gli interessamenti erano stati rispediti al mittente. Ora, invece, le proposte saranno valutate: la volontà del calciatore è stata già comunicata a De Laurentiis.