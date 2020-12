Le date erano già note: i sedicesimi di finale tra Napoli e Granada si giocheranno il prossimo 18 e 25 febbraio tra andata e ritorno. La squadra di Gattuso è attesa in Andalusia per la prima sfida che si giocherà nella fascia oraria serale (ore 21.00) mentre il ritorno al Maradona si giocherà nella prima fascia, ossia alle ore 18.55. Il Napoli non sarà mai in contemporanea con le altre due italiane Roma e Milan.

Ultimo aggiornamento: 19:08

