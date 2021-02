Una prima volta assoluta per Daniel Siebert, fischietto 36enne di Berlino che è stato scelto dall'Uefa per l'importante gara di domani sera a Napoli tra gli azzurri di Gennaro Gattuso e il Granada. Il ritorno dei sedicesimi di Europa League sarà coadiuvato anche da Jan Seidel e Dominik Schaal, dal IV uomo Daniel Schlager e da Christian Dingert al VAR. Assistente al VAR ci sarà Bibiana Steinhaus, arbitro donna, unico prodotto femminile della classe arbitrale tedesca.

LEGGI ANCHE Il Napoli torna ad allenarsi: c'è Mertens, no Ospina e Demme

Per Siebert sarà una prima volta assoluta al Maradona e anche con il Napoli. Mai, infatti, l'arbitro tedesco ha incrociato gli azzurri in Europa. Diversi, invece, i precedenti con squadre italiane: quest'anno ha diretto la Juventus in Champions League contro il Ferencvaros, lo scorso anno ha incrociato l'Inter contro il Ludogorets in Europa League e sempre in Europa League Lione-Atalanta nel 2017-18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA