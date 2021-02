Napoli-Granada è già cominciata. Con Gattuso, in conferenza stampa, c'è Alex Meret: «Dobbiamo provare a non prendere gol, è fondamentale per sperare nella rimonta», dice il portiere azzurro. Il Napoli ci crede: «Passare il turno ci darebbe anche una spinta importante per le prossime partite - continua Meret - La squadra sta lavorando bene, anche se non siamo in un buon momento».

Da Meret a Rino Gattuso. Subito la conta degli infortunati: «Koulibaly e Ghoulam sono a disposizione. Abbiamo perso Osimhen e non recuperemo nessuno: Demme e Hysaj non sono pronti per partire con la squadra». E Mertens? «Dries è arrivato lunedì, ieri si è allenato poco in campo e domani verrà in panchina. Ha qualche minuto di autonomia ma non è al 100%, è fermo da tanto tempo. Vediamo domani se abbiamo bisogno di lui». Chi giocherà dunque al centro dell'attacco: «Non voglio dare nessun vantaggio agli avversari, decidiamo domani. C'è Insigne, c'è Politano, ma potrebbe giocare anche Elmas in quella posizione».

Ha la testa bassa, Gattuso. E il momento è quello che è: «Ai tifosi c’è poco da dire: viviamo un momento negativo con prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Indossiamo una maglia storica e ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Ma c’è da parlare poco, bisogna lavorare e fare il meglio. Quello che facciamo ora non basta, risultati e infortuni non ci aiutano. Parliamo meno e pensiamo ai fatti. Abbiamo l’acqua alla gola ma non è una scusa: chi va in campo dà sempre il massimo. Ringrazio i giocatori per come stanno stringendo i denti in questo periodo. Allenarsi poco non ci aiuta e non aiuta i nostri concetti ma la responsabilità più grande è la mia, è giusto che si massacri l’allenatore».

