Se Atene piange, Sparta non ride. Così se il Napoli esce sconfitto dalla gara di campionato a Verona, anche il Granada - prossimo avversario in Europa League degli azzurri a febbraio - non se la passa meglio, uscito sconfitto dall'ultimo match di Liga in casa dell'Osasuna.

La squadra di Diego Martinez è stata travolta nel primo tempo dalla doppietta di Budimir a cui ha risposto il solo Suarez nella ripresa. Nel finale il gol di Moncayola che ha chiuso il match. Con questa sconfitta, il Granada scivola via dalla zona europea ed è al 7° posto della classifica, con il Betis alle spalle che è a un solo punto di distanza.

