Il Napoli cerca l'impresa. La squadra di Gattuso deve recuperare la sconfitta per 2-0 maturata all'andata contro il Granada per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Una rimonta che agli azzurri è riuscita solo tre volte nella storia, l'ultima nel 1989 in Coppa Uefa contro la Juventus. Il tecnico fa ancora i conti con l'emergenza ma ci crede: «Ho guardato i ragazzi negli occhi e ho capito che possiamo farcela», le sue parole di ieri. Fischio d'inizio alle 18.55 allo stadio Diego Armando Maradona.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Granada,live tweet di Anna Trieste CALCIO-SSCNAPOLI Napoli-Granada, le immagini più belle (Newfotosud - Renato... GLI AZZURRI Gattuso, la panchina non traballa:«Non ci saranno annunci...

SEGUI LA DIRETTA

Occorre segnare subito. Pronti via e il Napoli è già in vantaggio dopo 3 minuti con un gran tiro dal limite dell'area di Zielinski. Segna anche il Granada ma è in fuorigioco. Gli andalusi però spingono e al 24' pareggiano di testa con Montoro lasciato colpevolmente da solo in area, come spesso accade. Traversa di Insigne su punizione al 35', il Napoli ci crede ancora. Di Lorenzo va anche in gol al 45' ma è in fuorigioco.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne

A disposizione: Contini, Idasiak, Costanzo, Mario Rui, Ghoulam, Zedadka, Labriola, Lobotka, Mertens, Cioffi, D’Agostino

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez, Duarte, Neva; Montoro, Eteki; Rodriguez, Gonalons, Kenedy; Molina

A disposizione: Aaron, Arnau, Nehuen, Soldado, Puertas, Victor Diaz, Vallejo, Herrera, Aranda, Ruiz, Torrente

Ultimo aggiornamento: 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA