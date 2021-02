Napoli, Gattuso non si deprime: «Ma lasciate in pace la squadra»

Serviva una vittoria, ma non è bastata per il passaggio del turno a Rino Gattuso e al Napoli. «Non ci è mancato nulla stasera. Abbiamo preso un gol assurdo anche stasera, eravamo tre contro uno in area. Poi non ricordo altre azioni del Granada. Bisogna essere orgogliosi di quanto fatto ma anche rammaricati: nonostante le assenze, nelle due gare abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più di loro» ha detto l'allenatore a fine gara. «Se non ci deprimiamo possiamo fare ancora bene, dobbiamo guardare avanti».

Ma l'allenatore azzurro tuona contro gli arbitri: «Chi ci rappresenta deve farsi rispettare un po' di più. Se una squadra italiana fa quello che ha fatto stasera il Granada, usciamo su tutti i giornali. Nel primo tempo abbiamo giocato pochissimo, se lo fa un club italiano poi veniamo massacrati. Non è una scusa, ma si è giocato davvero poco. Non volevo parlarne, ma è stato troppo evidente» ha detto.

«Mertens sta meglio, stasera abbiamo esagerato con lui perché volevamo ribaltarla. Osimhen invece non dipende da noi» ha continuato Gattuso. «Ho visto una squadra vogliosa stasera, abbiamo macinato tanto e rischiato qualcosa di troppo. Ma in questo momento dobbiamo recuperare energie e entusiasmo per ritrovare il nostro gioco. Fra due giorni abbiamo un'altra partita e dobbiamo aspettare gli altri che recupereremo, ci daranno una mano. La squadra deve stare tranquilla: dovete rompere le scatole a me, non ai calciatori. Il responsabile di ogni scelta sono io».

