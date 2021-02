Un silenzio stampa lampo quello del Napoli, che domani tornerà a far sentire la propria voce prima della sfida contro il Granada in Europa League con la conferenza di Gennaro Gattuso. Un obbligo per gli azzurri: conferenze pre e post partita sono infatti obbligatorie nelle competizioni europee, a meno di una sanzione pecunaria che la Uefa riserverebbe agli azzurri.

Insieme con Gattuso, in conferenza alle 13.30 ci sarà anche Alex Meret: il portiere, titolare nelle ultime gare a causa anche dell'infortunio di David Ospina, aveva parlato l'ultima volta prima di una gara europea contro il Genk, nel dicembre del 2019, l'ultima conferenza azzurra per Carlo Ancelotti, esonerato dal club proprio dopo la sfida di Champions. Non certo un precedente rassicurante per Rino, il cui futuro è al centro di mille voci da ormai diverse settimane.

