Quello tra Napoli e Granada potrebbe essere un faccia a faccia da vedere non solo il campo. Le due squadre, sorteggiate per i sedicesimi di finale di Europa League del prossimo febbraio, si sono messe infatti in fila alla porta del Barcellona per Junior Firpo, il terzino sinistro spagnolo che sembra poter lasciare la Catalogna già questo inverno.

Secondo quanto riportato da AS, infatti, il club di Diego Martinez sarebbe interessato al calciatore del Barcellona e ex Betis. Nell'agenda di mercato degli spagnoli ci sono anche altri nomi, ma quello di Firpo sembra essere in cima alla lista. Il Napoli si è mosso solo per il prestito del calciatore, che non sta trovando la giusta continuità in questa stagione a Barcellona.

