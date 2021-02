Ancora una volta a difendere i pali del Napoli domani sera ci sarà Alex Meret. «Ci servirà attenzione, non dobbiamo prendere gol se vogliamo terre aperta la porta della qualificazione» ha detto il portiere azzurro in conferenza con Gattuso oggi. «Se ci crediamo? Certo. Passare il turno sarebbe importante, può darci una spinta anche per le prossime gare».

«Con la Juve siamo stati attenti in difesa, a Granada e a Bergamo qualcosa non ha funzionato» ha continuato Meret. «Cambiano gli interpreti ma i nostri concetti restano quelli. La costruzione dal basso ha bisogno di attenzione, ma ci serve per superare il pressing avversario. Ci stiamo lavorando, la squadra sta dando tanto nonostante il momento di difficoltà».

