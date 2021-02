Mertens è recuperato, una buona notizia per Gattuso: l'attaccante belga ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e sarà disponibile per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League di domani contro il Granada. Ma ha partecipato solo a una seduta per intero con la squadra, dopo il rientro da Anversa, dove alla clinica Move to Cure ha svolto un programma di riabilitazione alla caviglia sinistra che s'infortunò il 16 dicembre contro l'Inter. Osimhen, dopo il trauma cranico accusato domenica sera nel match contro l'Atalanta, ieri è stato sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la clinica Pineta Grande con i dottori Alfredo Bucciero e Elpidio Pezzella che hanno dato esito negativo. Tutto ok, quindi, l'attaccante nigeriano osserverà alcuni giorni di riposo, poi verrà sottoposto ad un altro controllo medico e riprenderà gli allenamenti. Salterà quindi la sfida di Europa League contro il Granada e quasi certamente anche quella di campionato contro il Benevento.

Contro il Granada, quindi, sarà ancora emergenza con Gattuso che si ritroverà con gli uomini contati come all'andata: torna Mertens ma non c'è Osimhen. E Dries può giocare solo uno spezzone di partita, dall'inizio contro gli spagnoli dovrebbe partire Politano nell'inedita posizione di centravanti (un'altra soluzione potrebbe essere quella di Insigne). Oltre a Osimhen, infatti, è ancora fuori gioco Petagna che ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo ed è quasi pronto e dovrebbe essere disponibile già per il derby con il Benevento. E manca Lozano che migliora dopo l'infortunio muscolare accusato contro la Juve e ieri oltre alle terapie ha cominciato a svolgere lavoro personalizzato sul campo e in palestra: il suo rientro in campo potrebbe avvenire il 14 marzo contro il Milan. Intanto dopo aver ritrovato Koulibaly e Ghoulam, disponibili per essere impiegati contro il Granada dopo i pochi minuti finali giocati contro l'Atalanta, Gattuso sta per ritrovare a disposizione anche Hysaj, Demme e Ospina che ieri hanno svolto parte di lavoro personalizzato e parte in gruppo: dopo l'allenamento di oggi verrà presa la decisione da Gattuso se potranno essere già convocati per il Granada, altrimenti tutti e tre torneranno disponibili per il Benevento. Non sarà ancora pronto per domenica Manolas che s'infortunò alla caviglia con il Genoa e ieri ha svolto terapie e parte di lavoro personalizzato.

Stamattina la rifinitura, poi Gattuso parlerà, insieme a Meret, in conferenza stampa: il Napoli interromperà il silenzio stampa deciso da De Laurentiis domenica sera dopo la pesante sconfitta di Bergamo con l'Atalanta per adempiere all'obbligo dell'Uefa di partecipare alle conferenze post e dopo partita (in caso contrario scatterebbe una sanzione economica). Dopo il match con il Granada il club azzurro valuterà se riprendere il silenzio stampa. De Laurentiis deciderà tra oggi e domani se sarà allo stadio per assistere alla partita contro il Granada e o se la guarderà in tv da casa a Roma. Allenamento di rifinitura per gli azzurri, come all'andata in Spagna il gruppo sarà completato da diversi giovani: uomini contati e scelte quasi obbligate, oggi Gattuso proverà la squadra da opporre al Granada. Dopo la sconfitta per 2-0 all'andata la qualificazione agli ottavi di Europa League sarà difficile, un'impresa potrebbe dare una grande spinta al morale in un periodo complicato per i risultati negativi che hanno fatto ripiombare il Napoli e il tecnico calabrese in difficoltà. Seduta di rifinitura e poi dal tardo pomeriggio squadra in ritiro: in un momento di evidente difficoltà gli azzurri sono chiamati a reagire e a dare un segnale forte già nel match di Europa Laegue con il Granada, anche se poi l'obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions League.

