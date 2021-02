Dopo venti giorni di lavoro in Belgio, Dries Mertens è finalmente tornato al lavoro: dopo gli accertamenti di ieri, al rientro, il belga questa mattina ha svolto per intero l'allenamento insieme con Gattuso e i compagni a Castel Volturno. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Hysaj e Demme hanno svolto parte lavoro personalizzato e parte in gruppo.

Anche per Petagna lavoro personalizzato in campo. Manolas ha continuto nelle terapie prima del lavoro personalizzato in campo e palestra. Terapie e lavoro personalizzato in campo palestra anche per Lozano. Starà fermo ancora, invece, Victor Osimhen dopo l'incidente di Bergamo: dopo le visite di questa mattina, il nigeriano osserverà alcuni giorni di riposo per riprendere in maniera graduale gli allenamenti. Le condizioni del calciatore verranno valutate quotidianamente.

