Napoli, Grava difende il suo vivaio: «Così si ripaga il nostro lavoro»

La partita contro il Benevento non ha portato a casa il risultato sperato ma ha dato spazio e lustro a tanti giovanissimi che il Napoli sta facendo crescere nel settore giovanile. Sempre sotto l'occhio vigile di Gianluca Grava: «Zanoli nel 2018 era a Carpi, vedemmo un ragazzo di grande struttura e chiamai subito Giuntoli e Pompilio. Secondo me non si rende conto delle potenzialità che ha, da livello alto: con forza, qualità e velocità che ha, secondo me ha i parametri della Serie A. Già pronto? Per me sì» ha detto a proposito del terzino andato in campo da titolare ieri.

In campo anche Vergara e Costanzo. «Sono entrambi di Frattaminore, Costanzo è un difensore vecchia scuola e di grande temperamento, è cresciuto anche lui molto, il fatto che si alleni con la Prima Squadra aiuta molto i giovani» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Spero che Vergara possa avere un futuro da professionista, ha le potenzialità per diventare un giocatore importante: bisogna dimostrare giorno dopo giorno e lui ha le qualità per farlo. È un classe 2003, fa parte della Primavera ed è un’annata importante perciò ce lo teniamo stretto: ha grande personalità e visione di gioco, è cresciuto tanto nell’ultimo anno e mezzo. Ieri sera tutti hanno sfruttato l’occasione, se lo meritano perché hanno potenziale per diventare professionisti. E tutto ciò ripaga il nostro lavoro».