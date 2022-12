Napoli, Grava e i giovani azzurri: «Ambrosino in nazionale è un sogno, Barba è completo»

Come ogni Natale, il responsabile delle Giovanili del Napoli Gianluca Grava fa il punto sulle attività degli azzurrini: «La convocazione in Nazionale di Ambrosino per lo stage è stata una gioia immensa sia mia che di tutto il settore giovanile» ha detto l'ex difensore. «Ha coronato il sogno di ogni giovane, giocare in Nazionale. Sono contento per lui. Siamo attenti a tutti i giovani e lo scouting è fondamentale in questo lavoro. Cerchiamo di prendere quante più informazioni possibili. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio. Qualità che abbinata alla mentalità ti portano a fare il giocatore».

Tra i calciatori più in vista con la prima squadra di Luciano Spalletti c'è sicuramente Benedetto Barba. «Sta facendo bene, ha qualità e struttura: un difensore completo. Si crescono i ragazzi e il cerchio si stringe. In campo non si può barare, devi sempre sfruttare il treno che passa» ha aggiunto a Radio Kiss Kiss. «Anche altri ragazzi sono andati in Turchia e la soddisfazione è nostra e soprattutto loro. Hysaj e Marchisano sono due ragazzi 2004 che stanno facendo bene e hanno potenzialità per diventare professionisti. Si deve sempre lavorare sul sacrificio, è alla base di chi vuole arrivare. Gente che non ha voglia di lavorare o si adagia, è gente perdente. I campioni sono quelli che si allenano a mille e non vogliono mai perdere».