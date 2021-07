Napoli, Grimaldo ha scelto Sarri? «Andrà alla Lazio per 20 milioni»

La corsa Napoli-Lazio per Alejandro Grimaldo potrebbe esser stata vinta dalla squadra biancoceleste. Questo quanto scritto da Tofichajes.com, che sottolinea come nelle ultime ore ia stata la squadra di Maurizio Sarri ad aggiudicarsi il testa a testa per il terzino spagnolo che è in uscita dal Benfica.

Il Napoli segue Grimaldo da diversi anni - vista la necessità di aggiungere un terzino sinistro di esperienza alla rosa azzurra allenata da Luciano Spalletti - ma la Lazio in poche ore sembra aver trovato l'accordo per il calciatore e potrà convincere nelle prossime ore anche il Benfica con 20 milioni di euro.