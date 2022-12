Napoli, gruppo al completo! Rrahmani si allena con i compagni

La sconfitta in amichevole contro il Lille è subito da mandare nel dimenticatoio della stagione per il Napoli di Luciano Spalletti che stamattina è tornato subito a allenarsi a Castel Volturno. Sono rientrati tutti i nazionali impegnati al Mondiale nell'ultimo mese: Lozano, Olivera e Anguissa hanno fatto allenamento completo col gruppo.

Zielinski e Kim, che hanno disputato gli ottavi di finale, hanno svolto invece lavoro personalizzato e si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni. Così come per Demme, che ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Personalizzato per Sirigu, belle notizie invece per Amir Rrahmani: il difensore azzurro ha svolto seduta col gruppo.