Napoli, gruppo pronto alla partenza: tutti negativi ai tamponi covid

Dopo il primo test effettuato lunedì, anche negli ultimi esami ripetuti a Castel Volturno tutto il gruppo Napoli a disposizione di Luciano Spalletti è risultato negativo ai tamponi anti-coronavirus. La squadra di questa prima parte di ritiro è stata scelta, gli azzurri partiranno domani da Capodichino per arrivare poi fino in Trentino: ad attenderli, c'è il ritiro di Dimaro in Val di Sole.

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.



