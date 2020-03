LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata chiamata "Fora de Jogo" la maxi operazione delle autorità portoghesi scattata nelle ultime ore in, le forze dell'ordine si sono introdotte nelle sedi di alcuni club storici come Porto, Benfica, Sporting Lisbona, Braga, Guimaraes per cercare le prove delle commissioni effettivamente pagate dalle società agli agenti sportivi, degli accordi con i calciatori sui diritti d'immagine e sui contratti stipulati con questi ultimi.Una maxi frode finanziaria al centro dei sospetti delle autorità portoghesi. L'ispezione, oltre che alle sedi dei club, è stata estesa anche agli uffici di Jorge Mendes , tra i procuratori sportivi più influenti del panorama calcistico mondiale e volto noto anche a. Tra gli azzurri, Mendes gestisce gli affari di Faouzi Ghoulam e ha stretto rapporti molto stretti di collaborazione negli ultimi anni anche con il patron azzurro