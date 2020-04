LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome di Luka Jovic è stato accostato più volte alin queste settimane. L'attaccante serbo, che avrà voglia di rilanciarsi nei prossimi mesi dopo una parentesi non felicissima da quando è arrivato alla scorsa estate, rischia però di complicarsi la vita. Come riportato da Mundo Deportivo, infatti, l'attaccante è stato chiamato a comparire alle forze dell'ordine del suo Paese per aver violato la quarantena qualche settimana fa., rientrato indalla Spagna, aveva anche scritto sui social un messaggio di scuse che, a quanto pare, non è servito. Se saranno accertate le sue colpe, il calciatore che piace tanto arischia da una multa di 1275 euro fino a un massimo di. Il tutto potrebbe complicare anche i suoi piani futuri di rientro in Spagna con il Real Madrid che potrebbe rimetterlo sul mercato tra qualche mese.