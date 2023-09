Un esordio da dimenticare per Gabri Veiga, ex obiettivo di mercato del Napoli che sembrava a un passo dall'azzurro prima di accettare l'offerta araba dell'Al Ahli.

Nella sua gara d'esordio, la squadra araba però perde con un pesante 5-1 contro l’Al Fateh: serata dolce-amara per lo spagnolo del centrocampo, che ci aveva messo 6 minuti appena per lasciare il segno e portare in vantaggio i suoi.