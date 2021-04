Napoli, Gudmundsson sulla lista: «Ma per ora penso solo al mio club»

C’è il nome di Gabriel Gudmundsson in cima alle liste di mercato di mezza Europa. «Vuol dire che in campo sto facendo bene» ha commentato il calciatore svedese ai microfoni di Sport Bladet in una recente intervista, senza però sbilanciarsi troppo su quello che sarà il futuro. L’interesse e l’attenzione vanno sul Groningen e sulla nazionale in cui vuole continuare a giocare, poi si penserà al mercato dove spicca anche l’interesse del Napoli.

LEGGI ANCHE Napoli, Mertens fa sfottò a Demme: il tunnel al tedesco finisce sui social

L’esterno svedese è infatti nel mirino anche di Giuntoli, vista la necessità di un ingresso sul mercato in quella zona di campo per il prossimo anno. Per arrivare a Gudmundsson però servirà essere astuti e veloci: sulle sue tracce c’è già il City di Guardiola, così come il Lipsia che continua a seguire i migliori giovani prospetti del continente.