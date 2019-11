LEGGI ANCHE

Qualche giorno adopo l'addio dello scorso febbraio. Marek Hamsik torna in città, la stessa che ha vissuto per undici lunghi anni, l'occasione per rivedere vecchi amici, gli ex compagni, anche per un taglio dal barbiere di fiducia.Lo slovacco ed ex capitano azzurro si è recato questa mattina in salone per aggiustare il taglio con cresta che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Per l'occasione, adè stata preparata una mantellina personalizzata con le immagini dlele migliori esultanze e il ricordo dei 121 gol siglati in azzurro.