Napoli, Hamsik non chiude la porta: «È una seconda casa, mai dire mai»

«Mai dire mai, non ho mai chiuso la porta alla possibilità di tornare a Napoli». Così Marek Hamsik commenta la possibilità di un ritorno al passato azzurro. «È un posto speciale per me, una seconda casa, ci ho speso gran parte della mia carriera. Ma ora non ci sto pensando» ha detto lo slovacco nella conferenza di presentazione in Svezia. «Ho qualche mese di contratto qui al Goteborg e sto pensando solo a questa nuova avventura. Questo club mi ha voluto con decisione, ha un progetto serio e mi ha convinto così».

