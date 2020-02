LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

120 a 121. Un solo gol a dividere Dries Mertens , un solo gol che può cambiare ancora una volta la storia del. Il belga andrà in campo domani sera a Brescia per provare a raggiungere l'ex capitano del Napoli che ha lasciato l'azzurro un anno fa con il record in tasca.«Domani ci vuole un golazo, amico. Come l'ultimo che hai fatto» il messaggio di Marek Hamsik sui social con chiaro riferimento alla rete decisiva di Cagliari. Un invito via social che il belga avrà apprezzatto e proverà a raccogliere già col Brescia, con ilsullo sfondo.