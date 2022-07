Napoli, Hamsik torna da dirigente? «De Laurentiis mi ha già chiamato»

«Quando tornerò a Napoli? Ci sono stato questa estate per qualche giorno e ho girato un po’, ho fatto visita anche al murales di Maradona» racconta Marek Hamsik, indimenticato capitano azzurro che potrebbe anche tornare a Napoli in futuro: «Ci siamo sentiti con il presidente, l'idea di diventare dirigente non è inventata. Può essere qualcosa che faremo insieme a Napoli quando smetterò di giocare».

«Sarà difficile sostituire uno come Koulibaly, è uno dei più forti difensori al mondo. Kim Min-Jae ha fatto una buona stagione, è forte fisicamente e ha un buon piede» ha spiegato Marek a Radio Marte: «Dybala? È un fuoriclasse e se viene uno come lui non dispiace a nessuno. È un calciatore con grandi piedi che fa anche tanti gol, sarebbe un colpo importante per il Napoli. Tornare a Napoli dopo il ritiro è il mio desiderio, la mia vita calcistica è sempre più corta quindi ci vedremo sempre più spesso».