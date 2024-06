Il primo bivio è lì davanti: cedere alle richieste dei manager di Mario Hermoso oppure no? Le commissioni (quasi 5 milioni) che invocano gli intermediari del difensore piede mancino che va via dall’Atletico Madrid a parametro zero, fanno a pugni con quei paletti fissati da De Laurentiis da tempo.

Ma Giovanni Manna ha ormai definito ogni cosa: ed è uno scatto che porta il Napoli in pole rispetto agli altri club a caccia del centrale. Al 29enne Hermoso è stato offerto un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione, più 1 milione di euro nel caso di ritorno in Champions. Ma è la commissione una tantum alla firma che non va giù al club azzurro che a gennaio fece saltare l’arrivo - già definito - di Perez dall’Udinese, proprio per una richiesta di 700mila euro di commissioni. Ma l’aria è cambiata con l’arrivo di Conte: certe fisse di De Laurentiis potrebbe essere messe da parte proprio per non spegnere in partenza l’entusiasmo del tecnico salentino. Che un difensore lo vuole. Almeno uno. E di Hermoso è contentissimo. Il ritorno di fiamma ancor più deciso per lo spagnolo è scattato proprio nelle ultime ore, quando De Laurentiis, nel briefing del Parker’s, si è reso conto che il Torino per meno di 50 milioni Buongiorno non lo dà via. Anche se il difensore della Nazionale farebbe salti mortali per essere allenato da Conte. Ma Cairo non vuole contropartite e l’offerta del Napoli (30 milioni) è talmente distante da non far neppure immaginare l’inizio di una trattativa. Almeno per il momento. Poi, evidente, è un gioco delle parti che lascia intendere che la trattativa è solo nella fase iniziale. Insomma, il primo colpo in difesa dovrebbe essere proprio Hermoso.

Le strategie

Un difensore, ma probabilmente due. Perché Natan e Ostigard vanno via. Serve rinforzare la batteria di esterni di centrocampo, i cosiddetti “quinti” che poi in realtà saranno “quarti” vista l’idea iniziale di giocare con il 3-4-3. Il profilo che piace di più è quello di Vanderson de Oliveira, brasiliano di proprietà del Monaco. La valutazione iniziale dei monegaschi è alta: 30 milioni. E la trattativa è stata fino ad adesso limitata a un sondaggio. Su richiesta di Conte. Il Napoli è arrivato tardi su Patrick Dorgu, la stellina cresciuta nel Lecce: Corvino ha fatto capire che ormai l’affare è concluso con il Milan. Il mercato del Napoli è legato all’addio di Osimhen. Che è in Nigeria e continua ad avere il muro alzato: vuole la Premier ed è disposto ad aspettare ancora qualche settimana. Il feeling con il giocatore resta intatto, ma i suoi rappresentanti sono stati messi sull’avviso: nessuno sconto sulla clausola da 120 milioni di euro. E nessuno riuscirà a mitigare le pretese di De Laurentiis. A questo punto c’è solo l’Al Ahli ad aver dato disponibilità ad arrivare a versare la clausola rescissoria (per Osimhen pronto un triennale da 15 milioni di euro). Victor è convinto che Arsenal, Manchester United e Chelsea sono pronti a scatenarsi. Al momento, solo il Psg si è fatto vivo con De Laurentiis che prepara un faccia a faccia con Al Khelaifi e i suoi emissari per cercare un’intesa. La Francia non è del tutto gradita a Osimhen. La volontà del suo gioiello, in ogni caso, non può essere trascurata. Intanto, tutto pronto per accogliere Mamuka Jugeli, agente di Kvara: Conte vuole che resti senza mal di pancia il talento georgiano. Va accontentato, al di là della sacrosanta posizione del club azzurro che invoca il rispetto dei contratti. La proposta azzurra non è solo allettante dal punto di vista economico (4 milioni netti o giù di lì per 4 anni) ma anche il fatto che per Conte è uno degli intoccabili. L’amor proprio del talentuoso esterno georgiano è solleticato da questa avance.