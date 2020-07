© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allunga la lista di pretendenti per Luka Jovic , l'attaccante serbo del Real Madrid che finirà sul mercato quest'estate. In Italia ile ilsono le squadre più attente al suo futuro - gli azzurri ancora pensano a lui nel caso in cui dovesse saltare definitivamente la trattativa per Victor Osimhen -, ma c'è ora anche l'attenzione dell'Herta Berlino per il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Marca, infatti,sarebbe finito nel mirino del club tedesco che vorrebbe rilanciarlo riportandolo dove già aveva fatto bene. Prima del passaggio daal Real, il serbo si era distinto con la maglia dell'Eintracht Francoforte. L'Herta potrebbe prenderlo al posto di Krzysztof Piatek anticipando così la concorrenza di tutti gli altri club europei.