Napoli, concorrenza per Hincapie: servono almeno dieci milioni

Difensore nemmeno ventenne, uno dei nuovi volti del calcio sudamericano. Piero Hincapie piace già a mezza Europa e anche il Napoli l'ha osservato molto nelle ultime settimane: l'affare, però, è tutt'altro che facile da portare a termine: il Talleres, squadra in cui gioca da sempre, chiede almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire.

E poi c'è la concorrenza, quella di squadre europee che hanno seguito il calciatore esattamente come il Napoli. Innanzitutto il Betis in Liga, poi anche il Bayer Leverkusen che vorrebbe portarlo in Bundesliga, come riportato da radio Impacto Deportivo. Nell'ultima stagione Hincapie, che è già stato protagonista con la nazionale ecuadoriano in Copa America, ha disputato 20 partite.