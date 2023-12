Napoli-Hojbjerg, il Tottenham fa il prezzo: prestito con riscatto a 30 milioni

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis deve spingere il piede sull'acceleratore del mercato. Soprattutto in mezzo al campo: il club azzurro ha bisogno di innovare la mediana a disposizione dal 2024 ma sembra complicarsi la strada che porterebbe al danese Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Il calciatore non è intoccabile e si muoverebbe da Londra anche con un prestito, ma il club inglese vorrebbe poi inserire una clausola di riscatto al termine della stagione in corso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'obbligo di riscatto richiesto dal Tottenham si aggirerebbe intorno ai 30 milioni, una cifra alta per i parametri del Napoli, che deve però pensare a come sostituire la partenza di Elmas, il probabile addio di Zielinski e l'assenza di Anguissa, pronto a partire per la Coppa d'Africa a gennaio. Restano aperte le piste che porterebbero a Fofana e Soumaré.