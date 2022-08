Napoli, lo strano caso di Ghoulam: si allena da solo in cerca di squadra

Non si vive di soli Insigne e Mertens. Tra gli addii eccellenti che il Napoli ha registrato in questa lunga estate anche quello di Faouzi Ghoulam, terzino algerino che ha salutato quasi dopo dieci anni la maglia azzurra nel silenzio: nessuna cerimonia d'addio, nessuna lettera di saluti, nessun video messaggio per i tifosi. Il terzino azzurro si allena da settimane in solitaria, condividendo anche sui social le sue sedute di lavoro, in attesa di trovare una nuova squadra che possa garantirgli la continuità persa a Napoli negli ultimi anni.

Plus vite, plus fort, plus haut, #Fg31 grosse séance de vitesse en côte 💪 pic.twitter.com/Ocvt0YA3NI — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) August 10, 2022