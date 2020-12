Dopo tre settimane d'assenza, la voglia di tornare in campo. anche per Elseid Hysaj, il terzino albanese che è stato fermato dal covid appena prima del rientro dalla nazionale albanese ed è rimasto in isolamento in Albania per un po'.

Dallo scorso giovedì, però, il terzino azzurro è tornato ad allenarsi e anche questa mattina, con la squadra a Crotone per la gara di Serie A contro i calabresi, Elseid si è allenato a Castel Volturno per recuperare il tempo perso e rimettersi a disposizione di Gennaro Gattuso.

