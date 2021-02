Dall'azzurro di Napoli al rosso di San Valentino. Anche i calciatori napoletani festeggiano e celebrano il giorno più romantico dell'anno insieme con le dolci metà. A cominciare era stato Lorenzo Insigne, che ieri aveva dedicato alla moglie il gol decisivo contro la Juventus e oggi ha addobbato a festa la sua casa con cuori e rose.

I cuori spopolano anche in casa Politano e in casa Ospina, con affaccio sullo splendido Golfo. San Valentino a distanza, invece, per Andrea Petagna: i suoi fiori hanno raggiunto la bella Caroline a Monte-Carlo. Il terzino Hysaj si è travestito da chef per la moglie e il figlio in attesa di poter tornare in campo.

