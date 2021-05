Napoli, Hysaj è il dopo Florenzi? Il Psg pensa all'albanese low cost

Dopo l'eliminazione dalla Champions League a un passo dalla finale, il Paris Saint Germain penserà alla prossima importante sessione di mercato estiva. E tra i nomi presenti nella lunga lista di mercato c'è anche quello di Elseid Hysaj, terzino albanese classe 1994 che tra poco meno di due mesi si libererà dal Napoli a costo zero.

Secondo quanto riportato da Le10Sports, il club parigino potrebbe non riscattare Alessandro Florenzi a fine stagione - l'ex romanista è arrivato dall'Italia in prestito e basterebbe una cifra intorno ai 10 mln al Psg per riscattarlo - e in caso di addio proprio Hysaj sarebbe la prima idea per sostituirlo. Sul terzino azzurro restano anche le attenzioni dell'Atletico Madrid in Spagna.