Un giovedì dal sapore diverso per Elseid Hysaj e Amir Rrahmani. I due difensori azzurri erano stati alle prese con il covid nelle ultime settimane ma ieri il Napoli ha confermato la loro nuova negatività che gli permetterà di tornare a disposizione di Gennaro Gattuso.

Così, mentre la squadra è in Olanda in attesa della gara di stasera in Europa League contro l'Az Alkmaar, Hysaj e Rrahmani sono già tornati al Centro tecnico: il difensore albanese ha postato sui social una foto del rientro a Castel Volturno per ricominciare ad allenarsi in vista delle prossime sfide.

Ultimo aggiornamento: 11:52

