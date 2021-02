«Hysaj andrà via dal Napoli per volontà della società e non del giocatore». Torna a parlare Mario Giuffredi, l'agente di Elseid Hysaj ha rilasciato alcune parole a Radio Kiss Kiss in vista del prossimo anno. Il terzino albanese - infortunato in questi giorni - non è sceso in campo contro la Juventus e quello in corso potrebbe essere l'ultimo anno da azzurro.

«La squadra ha vinto contro la Juve una partita di grande orgoglio, di grande dignità, perché il Napoli ha subito tante ingiustizie e ha dimostrato che si può fare comunque bene e lottare anche in questi momenti complicati» ha continuato Giuffredi. Che difende anche l'operato di Cristiano Giuntoli a Napoli: «Mi auguro che vada altrove l’anno prossimo, dove forse può esprimersi meglio nel fare il suo lavoro perché è un uomo di grande competenza e una persona molto seria».

