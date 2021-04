Napoli, Hysaj al top con la Lazio: «Sa va via, il Napoli ci rimetterà»

Tra i protagonisti della vittoria contro la Lazio è tornato anche Elseid Hysaj, titolare sulla sinistra al posto di Mario Rui. «È stato fondamentale per la vittoria del Napoli» ha commentato il suo agente Mario Giuffredi, che curerà il probabile addio all'azzurro a fine anno. «Il mese di maggio sarà decisivo. Elseid è un giocatore di prima fascia, quindi merita un club di prima fascia».

Il contratto di Hysaj con il Napoli scadrà a giugno e nessuna trattativa per il rinnovo è andata a buon fine. «Quelle interessate a lui sono tutte società importanti. Se Hysaj lascerà il Napoli sarà il Napoli a rimetterci, anche se sul suo futuro, così come su quello di Gattuso, non si può mai sapere» ha continuato a Radio Punto Nuovo. «Ci sono 4-5 situazioni sulle quali stiamo lavorando per lui, alcune in Italia di prima fascia e un paio all'estero».