Ultimo aggiornamento: 16:58

Ai calciatori in quarantena forzata manca il campo, anche a Elseid Hysaj , il terzino albanese delche in questi giorni di isolamento in famiglia ne sta approfittando per portare avanti la sua seconda passione dopo il calcio, le console per videogiochi.All'azzurro, però, evidentemente mancano i brividi e le emozioni della, tanto che ha replicato in questi giorni a casa l'ingresso delle squadre in campo e la nota musichetta che accompagna le gare europee del suo Napoli . Al posto dei compagni di squadra, perl, ad accompagnarec'è il figlio Elis.