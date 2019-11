LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come comunicato dal sito ufficiale del club azzurro, anche Elseid Hysaj è stato convocato dalla sua nazionale per la sosta prevista in questa settimana. Il terzino albanese, dopo aver superato i problemi fisici di qualche settimana fa, è pronto per la doppia sfida di qualificazione aAndorra-Albania (14 novembre) e Albania-Spagna (17 novembre).Con il terzino azzurro sale quindi a 13 il conto degli azzurri che saranno lontani da Napoli in questa settimana di allenamenti. Oggi, nel frattempo, il resto del gruppo azzurro che non è andato in nazionale si ritroverà al Centro tecnico di Castel volturno con Carloper riprendere le sessioni di allenamento in vista del rientro in campionato. Sabato 23 novembre la trasferta a San Siro contro il Milan.