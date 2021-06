Napoli, Hysaj si allena in Toscana: l'albanese attende notizie sul futuro

È in vacanza ormai da qualche settimana Elseid Hysaj, che sta approfittando delle settimane lontano dal campo per alcuni allenamenti individuali prima di tornare al lavoro. L'albanese si sta allenando in Toscana e attende per la nuova stagione. Ma con quale maglia? Il contratto dell'albanese con il Napoli sta per scadere - sarà chiuso il 30 giugno prossimo - e su Hysaj sembrano essere in pole position la Lazio e Sarri, suo ex mentore.