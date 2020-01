LEGGI ANCHE

Un calciatore ritrovato, tra i migliori in campo con la Juventus. Elseid Hysaj torna protagonista dele pensa anche al futuro azzurro. «Con Gattuso ha ritrovato fiducia ed è tornato ad esprimersi ai suoi livelli. Lo ha dimostrato anche contro il suo mentore. Gattuso ha dato un parere positivo per il rinnovo del contratto, ne stiamo parlando. I termini scadono a fine febbraio: se ci riusciamo, l’accordo si farà, altrimenti sarà ceduto a giugno» ha detto il suo agente Mario Giuffredi.«Di Lorenzo o Hysaj? Sarà un problema di Gattuso, non faccio l’allenatore, ma quando hai giocatori bravi non ci sono difficoltà, basta farli ruotare al momento giusto», ha continuato a Radio Marte. «Gattuso ha dato fiducia e autostima alla squadra,ha dimostrato che il problema era. Nel calcio la testa conta più di tutto. Il Napoli è stato perfetto anche dal punto di vista tattico. In attacco secondo me il Napoli non prenderà nessuno, a parte Politano: ci sono Milik e Llorente».