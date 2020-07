Ultimo aggiornamento: 00:27

«Sono molto contento per questo gol. Anche senza tifosi me lo godo lo stesso, lo dedico a mia moglie, mio figlio, tutta la mia famiglia». Elseid Hysaj si gode il primo gol con la maglia del: «Spero che in futuro ne arrivino anche degli altri. Segnare al San Paolo è ancora più bello. Gol subiti? Menomale che abbiamo il Var, ma sicuramente dobbiamo fare attenzione nelle prossime gare».QueIla di stasera al San Paolo è una prestazione da rivedere. «Ilgioca un calcio simile a quello del Barcellona, ma il livello lì sarà ancora più elevato. Siamo in forma, siamo forti, bisogna limare le ultime cose per poter essere pronti al. Io sto benissimo a Napoli , sono sereno e vivo bene qui, si vede anche in campo. Non so se ci sarà il rinnovo, nel calcio non si sa mai, ne parleremo a fine stagione perché ci sono partite importanti. Ma questa squadra me la godo comunque fino alla fine».