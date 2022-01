Napoli-Icardi, retroscena di mercato: «ADL lo trattò personalmente»

«Fu vicino al Napoli tantissime volte, Aurelio De Laurentiis l'ha trattato in prima persona, poi però per un motivo o per un altro il matrimonio non si è mai fatto». Queste le parole di Elio Letterio Pino, ex agente di Mauro Icardi, attaccante argentino che era tra i preferiti del Napoli qualche anno fa. «Magari sarebbero cambiate tanto le cose, sia per il Napoli che per il giocatore».

«Si è un po' perso? Io lo conosco bene, forse ha lasciato qualche strascico l'addio all'Inter. Ha fatto benino al Psg, non è facile affermarsi in mezzo ai campioni. La fortuna del Napoli è che Giuntoli può trovare il sostituto di Insigne» ha aggiunto l'agente a Radio Marte. «Un'altra fortuna è Luciano Spalletti: all'Inter il nuovo corso è iniziato con lui, ha portato gioco e mentalità vincente».