Napoli, Idasiak spera nella cessione: «Gli serve trovare continuità altrove»

Dopo gli anni di Primavera, Hubert Idasiak è pronto al grande salto. Un salto che per il portiere polacco potrebbe anche essere lontano dall'azzurro. «Partirà in ritiro con Spalletti, ma speriamo di poter andare a giocare con continuità ha spiegato il suo agente Massimo Simeone.

«Abbiamo avuto proposte dalla Serie A polacca, ma il Napoli al momento non vuole privarsene» ha continuato l'agente di Idasiak, pronto a partire per Dimaro. «Terzo portiere a Napoli? Non lo escludo, decide Giuntoli».