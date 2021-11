Napoli, Idasiak vota Ospina: «Spalletti lo sceglie per un motivo»

Arrivato in Italia ormai tre stagioni fa, Hubert Idasiak è un punto fermo della formazione Primavera del Napoli, abile a fare la spola con la prima squadra in allenamento e in vista delle gare europee. «Spalletti è una persona allegra, scherza con tutti, ma poi diventa serio quando si deve lavorare. È un perfezionista, ripete le cose tante volte» rivela il portiere polacco. «Ha una grande conoscenza tattica. Ospina e Meret sono due portieri forti, David ha più esperienza e legge forse meglio il gioco, Spalletti lo tratta come un regista, anche io devo migliorare nel gioco con i piedi».

«Quando sono arrivato mi sono trovato subito bene con Milik e Zielinski, mi hanno dato una mano nello spogliatoio e anche a studiare l’italiano» ha detto Idasiak a Sport.pl. «C’è un gruppo fantastico a Napoli, lo noti subito: i leader sono Insigne, Koulibaly, Mertens, anche Zielinski, ma lui è più bravo a far parlare i piedi. È un calciatore umile, tutti lo sanno, non si sente una star ma non si nasconde».