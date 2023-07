Napoli, idea Diaby se parte Lozano: ma costa 50 milioni

Prendono forma le idee di mercato del Napoli anche in attacco.

La situazione sempre più in bilico di Hirving Lozano porta il club azzurro a valutare diverse ipotesi: una di queste è quella di Moussa Diaby, esterno francese classe 1999 che secondo Le Parisien sarebbe finito proprio nel mirino di De Laurentiis per la sostituzione in quella zona di campo.

Nato a Parigi, cresciuto nel Paris Saint Germain e con un passaggio anche a Crotone da giovanissimo, Diaby è un esterno offensivo di qualità e corsa, che ha trovato spazio in Bundesliga con il Bayer Leverkusen nelle ultime tre stagioni.

Ha messo insieme 125 presenze e 31 gol nel campionato tedesco, anche per questo è seguito da diversi club anche in Premier League. La valutazione si aggira però intorno ai 50 milioni di euro.